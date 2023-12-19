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Zeytinburnu'nda Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Duymaz'a otomobil çarptı. İddiaya göre, ilk çarpan otomobilin ayağını ezdiği Ahmet Duymaz'a daha sonra 3 araç daha çarptı. Çarpan araçlar olay yerinde durmadan uzaklaşırken, Ahmet Duymaz(46) olay yerinde hayatını kaybetti.

ZEYTİNBURNU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Duymaz'a otomobil çarptı. İddiaya göre, ilk çarpan otomobilin ayağını ezdiği Ahmet Duymaz'a daha sonra 3 araç daha çarptı. Çarpan araçlar olay yerinde durmadan uzaklaşırken, Ahmet Duymaz(46) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Duymaz'a(46) plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Otomobil durmadan uzaklaşırken, ayağı ezilen Ahmet Duymaz yolun ortasına oturdu. İddiaya göre, bu sırada yoldan geçen 3 araç daha Ahmet Duymaz'a çarptı. Duymaz çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, çarpan araçlar ise durmayarak olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçların çarptığı Ahmet Duymaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına aldı. Kaza sonrası Ahmet Duymaz'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazadan sonra kaçan araçların plakalarını belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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