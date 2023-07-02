Zeytinburnu'nda Otomobil Kaza Yaptı

ZEYTİNBURNU'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere ardından da kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hızlı olduğu iddia edilen otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Zeytinburnu Kennedy Caddesi sahilyolunda 09.30 sıralarında meydana geldi. 34 AER 67 plakalı otomobil iddiaya göre, sahilyolunda seyrettiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce yol kenarındaki demir bariyerlere ardından da kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hızlı olduğu iddia edilen otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KONTROLÜ KAYBETTİ" Görgü tanığı Hüseyin Yılmaz, "Burada kontrolü kaybetti. Yolu geçerken buraya geldi sürüklendi. Otomobilin içinde bir kişi vardı. O da ayakta tedavi edildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Araç hızlıydı. Zaten kontrolü kaybetti. Buraya girdi " dedi. Yaralanan sürücüyü otomobilden çıkarttıklarını söyleyen Abdülkadir Aziz ise, "Biz oturuyorduk fren sesi geldi. Hızlı geliyordu sağ sol yaptı kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı sonra ağaca çarparak durdu. Biz koşarak geldik.İçinde sürücüden başka kimse yoktu. Hiçbirşey olmamış, cam kırıkları vardı sadece yüzünde. Arabadan çektik çıkarttık ambulans geldi aldı götürdü." ifadesini kullandı.