ZEYTİNBURNU'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletli yaralandı

ZEYTİNBURNU'nda hatalı dönüş yapan otomobil ile motosikletli çarpıştı. Motosikletlinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Ali Aslan Özgeç yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Çift yönlü yolda, dönüş yasak olan yerden sinyalsiz dönmeye çalışan otomobil sürücüsü ile hatalı sollama yapan motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali Aslan Özgeç, çarpmanın etkisiyle takla attı. Özgeç, kask takmaması nedeniyle kafasından ve vücudundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özgeç'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KAFA KAFAYA GİRDİK"Olayı anlatan motosiklet sürücüsü Ali Aslan Özgeç, "Sevkiyat kamyonu mal boşaltıyordu Ben de onu geçeyim dedim. Otomobil sürücüsü yavaş gidiyordu. Ben de hızlanınca, kafa kafaya girdik. Yaralandım, kafama dikiş atıldı. Kollarımda falan çizikler oluştu" dedi.