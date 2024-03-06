Zeytinburnu'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların derileriyle tekstil ürünü üretimi iddiasıyla gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların derilerini işleyip tekstil ürününe çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir adreste işlenmiş hayvan derilerinin satıldığı ihbarını değerlendirdi.

"Hasır" olduğu beyan edilerek yasa dışı yollarla Endonezya'dan ülkeye getirilen piton yılanı derilerinin tekstil ürününe çevrildiğini tespit eden ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

Adresteki aramada, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olduğu belirlenen 1486 piton yılanı derisi ile 4 piton derisinden yapılmış ve 11 devekuşu derisinden yapılmış çanta ele geçirildi.