Zeytinburnu'nda Motosikletli Akrobatik Hareketlere 28 Bin Lira Ceza

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Zeytinburnu'nda motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ve araç sahibine toplamda 28 bin 150 lira para cezası verildi. Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatıldı.

Zeytinburnu'nda, motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ve araç sahibine toplamda 28 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletliyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 34 DTL 744 plakalı motosiklet sürücüsünün M.Y.Ü. olduğunu belirledi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "akrobatik hareketlerde bulunmak" ve "tescil plakasında değişiklik yapmak" maddelerinden, araç sahibine ise "sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak" maddesinden toplamda 28 bin 150 lira idari para cezası verildi.

Polis merkezine götürülen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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