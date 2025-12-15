Zeytinburnu'ndaki kazada 2 kişinin motosikletten savrulması kamerada
Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeki 2 kişi, bir aracın önüne çarptı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeki 2 kişinin arabaya çarparak savruldukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülere göre, Yeşiltepe Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki motosiklet, caddeye bağlanan ara sokaktan çıkan hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi, havaya savrularak hafif ticari aracın ön kısmından geçip yere düştü.
Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel