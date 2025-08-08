Zeytinburnu'nda Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan motosiklet sürücüsü Hüseyin Okan Sonkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 1 Ağustos'ta Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Okan Sonkaya (22) kullandığı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Motosiklet devrilirken, sürücü Sonkaya, kafasını yol kenarındaki demir dubalara çarparak ağır yaralandı. Yaya ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altındaki Sonkaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç sürücünün cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

