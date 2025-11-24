Zeytinburnu'nda Motosiklet Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı
Zeytinburnu'nda park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine yapılan çalışmalarda 19 ve 18 yaşındaki iki şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu'ndaki motosiklet hırsızlığına ilişkin Fatih'te gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Telsiz Mahallesi 84/1 Sokak'ta park halindeki 34 MAJ 353 plakalı motosikletin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Fatih'te yakalandı.
Şüphelilerden U.B. (19 ) Asayiş Şube Müdürlüğüne, E.K. (18) ise Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. İki şüphelinin de 2 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.