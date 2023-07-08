Zeytinburnu'nda Minibüs Çocuğa Çarptı, Sürücü Yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda oyun oynadığı sırada birden caddeye çıkan çocuğa, minibüs çarpıp kaçtı. Olay yerinden minibüsle kaçarak uzaklaşan sürücü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün saat 21.10 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 57 Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, top ile oynayan 7 yaşındaki yabancı uyruklu Ömer M., bir anda sokağa atladı. O sırada bir minibüs, çocuğa çarptı ve bir süre kaput üstünde sürüklendi. Ömer M., kaput üstünden yere düşerken, sürücüsü minibüsle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada mahalle sakinleri kaçan sürücüyü, yakalayarak polis ekiplerine teslim ettiler. Ambulansla hastaneye sevk edilen Ömer M.'nin ayağı kırıldı, polis ekipleri ise sürücüyü gözaltına aldı. Minibüsün çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olayı anlatan Ramazan Fidan,"Çocuk topu almaya giderken, minibüs çarptı. Ambulans ve polisler geldi. Sürücü kaçtı daha sonra mahallenin gençleri yakaladılar. Polis gelince karakola götürdüler" dedi.