Zeytinburnu'nda Minibüs Çocuğa Çarptı
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Zeytinburnu'nda oyun oynadığı sırada birden caddeye çıkan çocuğa, minibüs çarpıp kaçtı. Olay yerinden minibüsle kaçarak uzaklaşan sürücü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.
ZEYTİNBURNU'nda oyun oynadığı sırada birden caddeye çıkan çocuğa, minibüs çarpıp kaçtı. Olay yerinden minibüsle kaçarak uzaklaşan sürücü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ömer Güncel Haberler