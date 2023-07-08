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Zeytinburnu'nda Minibüs Çocuğa Çarptı

Zeytinburnu'nda Minibüs Çocuğa Çarptı

Güncel Haberler

Zeytinburnu'nda oyun oynadığı sırada birden caddeye çıkan çocuğa, minibüs çarpıp kaçtı. Olay yerinden minibüsle kaçarak uzaklaşan sürücü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.

ZEYTİNBURNU'nda oyun oynadığı sırada birden caddeye çıkan çocuğa, minibüs çarpıp kaçtı. Olay yerinden minibüsle kaçarak uzaklaşan sürücü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Güncel Haberler

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