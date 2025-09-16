Zeytinburnu'nda Metrobüs Motorunda Yangın

Haberler

Zeytinburnu'nda bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
500
