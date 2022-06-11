ZEYTİNBURNU'NDA 'MERKEZEFENDİ GELENEKSEL TIP FESTİVALİ' BAŞLADI - Haberler

BU yıl 23'üncüsü düzenlenen ' Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla bugün başladı. Varank, "Bunun gibi güzel eserlerle, bunun gibi güzel organizasyonlarla da bu işleri taçlandırmak istiyoruz. İşte bu vizyonu biz tüm Türkiye'ye yaydık. Bazı belediyelerde bunu başarabildik, milletimizin bize yetki vermediği belediyelerde şu anda bu hizmetleri onlarla buluşturamıyoruz. Ama biz inanıyoruz ki bu vizyonun tüm Türkiye'de hakim olması lazım" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 22 yıldır düzenlediği ve gelenekselleşen Tıp Festivali'nin 23'üncüsü 11-19 Haziran boyunca Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşların ziyaretine açıldı. 9 gün boyunca sürecek festival; geleneksel tıp ve tıbbi bitkiler atölyesi eğitimleri, Zeytinburnu kültür rotası gezileri, yemek yarışması, konser ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nin yanındaki alanda başlayan festivalde önce açılış konuşmaları yapıldı ardından mesir macunu vatandaşlara dağıtıldı. Çok sayıda vatandaşın mesir macunlarını yakalamak için şemsiyesini açtığı festival, Grup Sakiler'in sahne aldığı açılış konseriyle devam etti. Festivale, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda davetli katıldı.

VARANK: "BİZ ŞEHİRLERİMİZİ, İLÇELERİMİZİ KALKINDIRMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açılış konuşmasında, "Modern tıp nasıl geliştiyse aslında onun kökenlerinde Peygamber Efendimize dayanan geleneksel tıp var. Özellikle Allahu Teala'nın bitkilerin içine yerleştirmiş olduğu kuvvetlerle geleneksel tıp için bitkiler üzerine kurulmuş bir bilim diyebiliriz. Bu manada belediyemizin 23 yıldır bu alana önem veriyor olması, geleneksel tıbbı ön plana çıkarıyor olması, teknik birtakım işlerin yanında bunu bir festivale dönüştürmüş olması, hemşehrilerimizle burada özellikle gençlerin çocukların anlayabileceği bir takım faaliyetler yapması gerçekten çok değerli. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız son yerel seçimlerde bir vizyon ortaya koymuştu: 'Bizim belediyeciliğimiz gönül belediyeciliğidir' demişti. Evet, biz şehirlerimizi, ilçelerimizi kalkındırmayı çok önemsiyoruz. Onlara hizmet etmeyi çok önemsiyoruz ama bunun yanında gönüllere dokunmanın da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz sizleri ne kadar mutlu edebilirsek, ne kadar memnun edebilirsek, acınızda ne kadar yanınızda olabilirsek, mutluluğunuzu ne kadar beraber paylaşabilirsek o zaman doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bu manada gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini AK Partili belediyelerimiz, bizim belediye başkanlarımız yerine getiriyor. İşte Zeytinburnu'nda da bunun en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruzö ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN BİZE YETKİ VERMEDİĞİ BELEDİYELERDE ŞU AN BU HİZMETLERİ ONLARLA BULUŞTURAMIYORUZ"

"BU KÜLTÜR VADİSİ TIP KONUSUNDA ÖNCÜ BİR ROL OYNADI"

MURAT DALKILIÇ, BURAY, EYPİO VE BİRÇOK İSİM SAHNE ALACAK

23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, önümüzdeki 9 gün boyunca her akşam farklı bir etkinlikle Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşları ağırlayacak. Festival; Geleneksel Yemek Yarışması, Merkez Efendi'yi Anma Gecesi, Yenikapı Mevlevihanesi'nde Mevlevi Mukabelesi, Tıbbi Bitkiler Bahçesinde her gün yapılacak atölye, seminer ve çocuk etkinlikleri, 15 Temmuz Meydanı ve Merkezefendi'de düzenlenecek konserlere ev sahipliği yapacak. Merkezefendi konserlerinde Sakiler, Rumeli Orhan & Kemal, Cengiz Özkan, Ekin Uzunlar sahne alırken, 15 Temmuz Meydanı'nda ise Murat Dalkılıç, Buray ve Eypio katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel