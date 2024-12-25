Zeytinburnu'nda Makine Arızası Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Zeytinburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Zeytinburnu önlerinde makine arızası dolayısıyla sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içerisinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, Zeytinburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ifade edildi.
Paylaşımda, teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel