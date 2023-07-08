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Zeytinburnu'nda mağaza yangını

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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan elektrik elektronik üzerine satış yapan bir mağazada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Zeytinburnu'nda mağaza yangını

İSTANBUL - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan elektrik elektronik üzerine satış yapan bir mağazada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zeytinburnu İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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