Zeytinburnu'nda mağaza yangını

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan elektrik elektronik üzerine satış yapan bir mağazada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.