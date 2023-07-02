Zeytinburnu'nda Kuzen Tartışması Kanlı Bitti

ZEYTİNBURNU'nda akrabalarının evine misafirliğe gelen Yahya M., sosyal medya hesabı üzerinden tartıştığı kuzeni Osman A.'yı bıçakladı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Yahya M. ve Osman A., akrabalarının evinde biraraya geldi. Sosyal medya hesabı TikTok üzerinden daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışan ve aralarında husumet olan iki kuzen evde tartışmaya başladı. Küfür etme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre binanın önünde de devam eden tartışma sırasında Yahya M., eline geçen bıçakla kuzenini yaralayıp olay yerinden kaçtı. Diğer kuzenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ise, yaralı Osman A.'yı hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralının yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. "KÜFÜR ETTİ DİYE YARALAMIŞ"Bina sakinlerinden Leyla Danacı, "Ses duydum. Ben taşınıyorlar sandım ilk başta. Sonra uzaktan bir erkek bağırması sesi geldi. Pencereye çıktım ve yerde kırmızı bir örtünün üzerine adamı yatırmışlar. Yarasına da beyaz birşey basmışlar. Meğerse kavga etmiş iki yeğen. Küfür etti diye yaralamış, güya." dedi.

ZEYTİNBURNU'nda akrabalarının evine misafirliğe gelen Yahya M., sosyal medya hesabı üzerinden tartıştığı kuzeni Osman A.'yı bıçakladı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Yahya M. ve Osman A., akrabalarının evinde biraraya geldi. Sosyal medya hesabı TikTok üzerinden daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışan ve aralarında husumet olan iki kuzen evde tartışmaya başladı. Küfür etme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre binanın önünde de devam eden tartışma sırasında Yahya M., eline geçen bıçakla kuzenini yaralayıp olay yerinden kaçtı. Diğer kuzenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ise, yaralı Osman A.'yı hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralının yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KÜFÜR ETTİ DİYE YARALAMIŞ"Bina sakinlerinden Leyla Danacı, "Ses duydum. Ben taşınıyorlar sandım ilk başta. Sonra uzaktan bir erkek bağırması sesi geldi. Pencereye çıktım ve yerde kırmızı bir örtünün üzerine adamı yatırmışlar. Yarasına da beyaz birşey basmışlar. Meğerse kavga etmiş iki yeğen. Küfür etti diye yaralamış, güya." dedi.