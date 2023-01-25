Zeytinburnu'nda kreşteki çocuğun darbedilmesine ilişkin davaya başlandı

Zeytinburnu'ndaki bir kreşte 23 aylık bir çocuğu darbettikleri iddiasıyla görev yapan 2 kadın sanığın "kasten yaralama" suçundan yargılanmalarına başlandı.

Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, 2 tutuksuz sanık, mağdur çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık E.Y.G, Zeytinburnu'ndaki kreşte öğretmen olarak çalıştığını söyledi.

Çoğunlukla çocukların bakımı ile ilgilendiğini ifade eden E.Y.G, "İmza yetkisi Y.C. öğretmendeydi. Mağdur çocuk uyku problemi olan bir çocuktu. Olay gününde çocuğun öksürüğü vardı. Anneye bildirdik. Kreşe devam eden tüm çocukların en küçük problemini dahi ailelere bildirmek için mesaj grubunda paylaşıyorduk. Annenin şikayetçi olması ve olay arasında 4 gün var. Oluşan kızarıklıklar ve morluklar yeni değildi. Bu nedenle bunlar evde oluşmuş olabilir." diye konuştu.

Çocuğun hareketli olduğunu, üzerinde taşıdığı su matarasının çarpmış olabileceğini dile getiren E.Y.G, bilerek ve isteyerek mağdura kasten kötü davranmadığını, yaralamadığını ve darbetmediğini savundu.

Sanık, "Bizim çocukları uyuttuğumuz oda yeterince karanlık olmadığından çocukların daha rahat uyuyabilmesi için ince bir tülbent örtüyoruz. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanık Y.C. ise savunmasında Zeytinburnu'nda bulunan kreşte öğretmen olarak çalıştığını belirtti.

Çocukların daha çok akademik ve eğitim yönü ile ilgilendiğini anlatan Y.C, şöyle devam etti:

"Bakım işleriyle E.Y.G öğretmen ilgileniyordu. Mağdur çocuğun uyku problemi vardı. Uyuyamıyordu. Annesinin bundan bilgisi vardı. Hata annesi okulun psikoloğuyla görüşmüştü. Ben mağdur çocuğa kötü davranmadım, tartaklamadım. Ben bu olaydan sonra istifa ettim ancak suçlu olduğum için değil. Sosyal medyada paylaşıldığı için bundan rahatsız oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Söz verilen müşteki anne S.A. ise beyanında, eşiyle çalıştığı için çocuğunu Zeytinburnu'nda bulunan kreşe yazdırdıklarını, çocuğunun ocak 2022'de kreşe gitmeye başladığını, 1-2 ay sonra vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar ve morluklar devam edince bizzat kreşe gittiğini söyledi.

Konuya ilişkin çocuğun bakımına yönelik video kaydını izlemek istediğini aktaran müşteki, "Ben görüntüleri yarıya kadar izlediğimde sanıklardan Y.C'nin kızıma kötü davrandığını görünce dayanamadım. Ağladığımdan görüntüleri izlemeyi bıraktım, şikayet ettim. Huzurdaki sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ş.S. mağdur çocuğun olayı yaşadığı okulda farklı bir zamanda iki ay kadar çalıştığını ifade etti.

Çocuğun olayından sonra şu an çalıştığı kreşe başladığını belirten Ş.S, "Uykuya geçeceği sırada çocuk, 'Bana kızacak mısın? Beni dövecek misin?' diyordu. Bunun sebebini annesine sorduktan sonra öğrendim. Mağdur çocuk sanıklardan somut olarak bahsetmiyordu ancak sürekli başını eğiyordu. Kendisine sürekli vurulacakmış gibi çekimser davranıyordu. Ben daha önce o okulda çalıştığım için böyle olaylar olduğunu biliyordum." diye konuştu.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi S.A'nin 23 aylık kızını Zeytinburnu'ndaki bir kreşe gönderdiği, annenin kızı kreşten geldiğinde bacaklarında morluklar olduğunu gördüğü ve bu nedenle kreş görevlileri hakkında 21 Eylül 2022'de şikayetçi olduğu belirtildi.

Kız çocuğundan alınan raporda, mağdurun hayati tehlike geçirmediği ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, kreşe ait görüntülerin bilirkişiye teslim edildiği kaydedildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, çocuğa kızar vaziyette olan görevli kadınlar E.Y.G. ve Y.C'nin, küçük kız çocuğunu ayaklarından tutarak salladıkları, yastık ile çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola sallayarak, elini ayaklarını tuttukları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri, zorla ağzına emzik sokmaya çalıştıkları, çocuğun yüzünü ve bedenini komple devamlı örtmeye çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Sanıklar E.Y.G. ve Y.C'nin mağdur çocuğun uyuması için üzerine bastırdıkları, üzerini ve yüzünü örttükleri, elleri ile ayaklarına bastırdıkları değerlendirilen iddianamede, dava açılması için yeterli delilin elde edildiği bildirildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.