Zeytinburnu'nda Kızgın Yağ Yangını: Adam Yaralandı

ZEYTİNBURNU'nda kızgın yağın alev almasıyla panikleyen adam yağa su döktü. Alevlerin büyümesiyle evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Telsiz Mahallesi Leylak Sokakta saat 12.30 sıralarında 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. İddiaya göre Türkmenistan uyruklu Babahan Karanov tavada kızarttığı yağı unutunca yağ alev aldı. Panikleyen Karanov, alev alan yağa su döktü. Büyüyen alevlerden etkilenen Karanov'un vücudunda yanıklar oluştu. Karanov, çevredekilerden yardım istedi. Daireden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evin mutfak bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. Sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan Karanov'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Mahalle sakini Abdullah Dolaşık, "Tüpe yağ koymuşlar. Üzerinden baya süre geçtikten sonra içeri girmiş koku üzerine.Yangına müdahale etmek için su dökmüş. Su dökünce de alevler her yere yayılmış. Eşiyle berabermiş. Eşini aşağıya yolluyor. Yağa su dökünce sağ bacağı ayağıyla beraber yanıyor, sağ elinde de sıkıntı varmış. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti, itfaiye de yangını söndürdü." dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.