Zeytinburnu'nda Kız Öğrenci Yurduna Taciz İddiası: 6 Gözaltı

Zeytinburnu Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz mesajlarının yazılması üzerine başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılması iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
