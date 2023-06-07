Zeytinburnu'nda kavga: Bir kişi tabancayla yaralandı

ZEYTİNBURNU'nda iddiaya göre M.H., iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada çıkan kavgada arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.H, iki arkadaşı ile birlikte buluştu. Aralarında daha önceden yaşanmış bir olay yüzünden tartışma başladı. Daha sonra büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.H., arkadaşının tabancasından çıkan 2 kurşunla bacağından yaralandı. M.H., topallayarak uzaklaşırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.H., topallayarak uzaklaştıktan sonra bir başka sokakta yardım gelmesini bekledi. Yerde acılar içerisinde kıvranarak yatan M.H.'ye önce çevredekiler müdahale etti. M.H. daha sonra da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADAM.H.'nin, arkadaşı ile arasında çıkan tartışma sonrası tabancayla vurulma anları ve topallayarak sokaktan ayrılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Silah seslerini duyduktan sonra sokağa çıkan Mehmet Şerif, "Biz içeride çalışırken 1-2 el silah ateşlediler ama önce bir kavga sesi vardı. Biz çocuklar maytap patlattı sandık. Daha sonra bir yaralının çığlık sesi geldi. Dışarı çıktığımızda, adam yere uzanmış bacağını tutuyordu. İçeriden bez getirip sardık, ardından ambulansı aradık. 10 dakika sonra ambulans geldi, taşıdık gönderdik" dedi.