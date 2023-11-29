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Zeytinburnu'nda Karaya Oturan Tankerde Mahsur Kalan 12 Kişi Kurtarıldı

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde karaya oturan tankerde mahsur kalan 12 kişi, İstanbul İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde karaya oturan tankerde mahsur kalan 12 kişi, İstanbul İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bugün, bir tankerin karaya oturması sonucu mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı. Operasyonda İstanbul İtfaiyesi ile birlikte Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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