Zeytinburnu'nda Kahvehaneye Silahlı Saldırı

ZEYTİNBURNU'nda bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille kahvehanenin önüne gelen şüpheli 5-6 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Otomobil ile kahvehanenin önüne gelen şüpheli 5-6 el ateş ettikten sonra, geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kahvenin önünde duran bir otomobilden ateş edilmesi ve kaldırımda bulunan insanların paniklediği anlar yer alıyor. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.