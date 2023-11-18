Zeytinburnu'nda Kaçak İlaç Operasyonu

Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda 4 bin 284 kutu ve 124 şişe kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı ve sahte reçete düzenlediği tespit edildi.

Zeytinburnu'ndaki operasyonda 4 bin 284 kutu ve 124 şişe kaçak ilaç ele geçirildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Maltepe Mahallesi'nde bir adres ve araçta kaçak ilaç olduğunu tespit etti.

Adres ve araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli F.M.K'yi gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan aramada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 4 bin 284 kutu ve 124 şişe çeşitli tedavilerde kullanılan ilaç ele geçirildi.

Sahte reçete de düzenlediği tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.