Zeytinburnu'nda Kaçak Göçmenlerin Para Aklandığı Bakkal Dükkanına Operasyon

ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu kişilerin bakkal dükkanında 'Havala' yöntemiyle kara para aklandığını tespit eden polis düzenlediği operasyonda 7'si kaçak göçmen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin suçtan elde ettikleri mal varlıklarını Zeytinburnu'nda bakkal görünümlü iş yerinde akladığını belirledi.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ

KAÇMAK İSTEDİLER

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 7 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, kaçak işyerinin yetkilisi M.T., iş yeri çalışanı A.A.T., minibüs şoförü S.B. ve havale kuryesi O.M. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Dört şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.