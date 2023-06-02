Zeytinburnu'nda Kaçak Göçmen Operasyonu: 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda 3 farklı adrese eş zamanlı yapılan kaçak göçmenlere yönelik 'şok evi' operasyonunda 37 kaçak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine ilişkin operasyonları sürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Zeytinburnu'nda 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 37 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınırdışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.