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Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 104 kişi yakalandı

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 104 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Zeytinburnu'nda 30 adrese gerçekleştirilen baskında 104 kaçak göçmen yakalandı. Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 30 adrese baskın yapıldı. Günlük, haftalık ve aylık konaklama sağlayan bazı işletmelerin izinsiz faaliyet gösterdiği belirlendi. Zeytinburnu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kaçak göçmenlerin kaldığı 7 binayı mühürledi. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı değerlendirilen 104 kişi gözaltına alınarak Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 104 kişi yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 30 adrese gerçekleştirilen baskında 104 kaçak göçmen yakalandı.

Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 30 adrese baskın yapıldı. Günlük, haftalık ve aylık konaklama sağlayan bazı işletmelerin izinsiz faaliyet gösterdiği belirlendi. Zeytinburnu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kaçak göçmenlerin kaldığı 7 binayı mühürledi. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı değerlendirilen 104 kişi gözaltına alınarak Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu Hisarcık Zabıta Güncel Haberler

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