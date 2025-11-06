Zeytinburnu'nda İş Makinesinde Yangın Çıktı
Zeytinburnu'nda D-100 kara yolunda ilerleyen bir iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Zeytinburnu'nda kara yolunda ilerlerken dumanlar yükselmeye başlayan iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü.
D-100 kara yolu Cevizlibağ istikametinde ilerleyen iş makinesinden dumanların yükseldiğini fark eden makine operatörü, aracı sağa çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Alevler aracı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Polis ekipleri de trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel