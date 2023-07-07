Zeytinburnu'nda İş Arkadaşını Vuran Kişi Yakalandı

Zeytinburnu'nda bir atölyede çalışan bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyen iş arkadaşını tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay, 20 Haziran saat 16.35 sıralarında, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı. Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü. Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti. Bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul