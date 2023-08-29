Zeytinburnu'nda İBB'nin yıkım işleminde gerginlik

Zeytinburnu'nda bir inşaat şirketinin satış ofisinin yıkım işlemi için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile firma çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

Zeytinburnu'nda bir inşaat şirketinin satış ofisinin yıkım işlemi için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile firma çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

İBB zabıta ekipleri, Seyitnizam Mahallesi'nde yapımı süren projenin satış ofisinin yer aldığı bölümün kamu alanı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı bulunduğunu belirterek iş makineleriyle alana geldi.

Bu sırada, yıkımın usulsüz olduğunu öne süren firma yetkilileri ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Çıkan arbede, olay yerine Çevik Kuvvet polisinin sevk edilmesiyle sona erdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 3 bin 284 ada, 59 parsel sayılı 1880 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 17 Haziran 2022'de Hazine'ye devredildiği belirtildi.

Söz konusu taşınmazın üzerinde bulunan yapının da bu kararla birlikte 4706 sayılı Kanun gereği kamu mülkü hüviyeti kazandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İBB Zabıta Daire Başkanlığı, mülkiyeti Hazine'ye ait olan ve gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bu bina hakkındaki yıkım kararını tarafımıza bildirmiştir. İstanbul Valiliği olarak bu yapı hakkındaki yıkım kararının uygulanmasının, telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bina hakkında hukuki süreç de devam etmektedir. Yasal süreçleri dahi tamamlanmadan alelacele yapılacak yıkım uygulamasıyla yaşanabilecek kamu zararının önüne geçebilmek için yıkım işleminin yapılmaması yönünde ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır."

İBB'nin açıklaması

İBB'den yapılan açıklamada ise yıkılmak istenen satış ofisinin yeşil alana kaçak inşa edildiği savunularak yıkım kararı alınması üzerine firmanın başvurduğu mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.

Daha sonra İBB'nin yürütmenin durdurulması kararına itiraz ettiği ve mahkemenin bu itirazı haklı bulduğu anlatılan açıklamada, mevcut durumda ise İstanbul Valiliğince kaymakamlığa gönderilen resmi yazıyla mahkeme süreci devam ettiği gerekçesiyle yıkımın durdurulmasının istendiği kaydedildi.