Zeytinburnu'nda Güvenlik Önlemleri Almadan Yapılan Bina Yıkımı Tehlike Saçtı
Zeytinburnu'nda yeterli güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında, iş makinesinin bina ile teması sonucu bir kısım çöktü. Yıkım anı cep telefonuyla kaydedilirken, o sırada çevredeki yayalar ve araçlar tehlike atlattı.
Zeytinburnu'nda yeterli güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirilen bina yıkımı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi karşısındaki binada iş makinesiyle yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım sırasında kepçenin temas etmesiyle binanın bir kısmı çöktü.
Yeterli önlem alınmadan yapılan yıkım esnasında bina önünden geçen yayalar ve araçlar tehlike atlattılar.
Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel