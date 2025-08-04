Zeytinburnu'nda Gruplar Arasında Yumruklu Kavga

Zeytinburnu'nda iki grup arasında yaşanan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çırpıcı Mahallesi'ndeki bir sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Birbirlerine yumruk atarak kavga eden tarafları, çevredekiler araya girerek ayırdı.

Taraflar arasındaki kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.