Zeytinburnu'nda Gruplar Arasında Yumruklu Kavga

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Zeytinburnu'nda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, yumruklu bir kavgaya dönüştü. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Zeytinburnu'nda iki grup arasında yaşanan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çırpıcı Mahallesi'ndeki bir sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Birbirlerine yumruk atarak kavga eden tarafları, çevredekiler araya girerek ayırdı.

Taraflar arasındaki kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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