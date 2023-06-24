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Zeytinburnu'nda Gençler Arasında Kavga: Silahlar Konuştu

Zeytinburnu'nda Gençler Arasında Kavga: Silahlar Konuştu

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Zeytinburnu'nda iki grup genç arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Mahalle sakinleri yaşanan kavgayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

ZEYTİNBURNU'nda iki grup genç arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Mahalle sakinleri yaşanan kavgayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Gençler arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla  gelişigüzel ateş etmeye başladı. Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri büyük bir korku yaşarken kavgaya karışanlardan şans eseri yaralanan olmadı. İhbarlar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, ateş açan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytinburnu Güncel Haberler

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