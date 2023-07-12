Zeytinburnu'nda sara hastası olduğu için nöbet geçirdiği öne sürülen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince demir korkuluklara çarpıp, E5 yan yola düştü. Araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Zeytinburnu'nda feci kaza: Araç demir korkulukları aşıp yan yola düştü

Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda sara hastası olduğu için nöbet geçirdiği öne sürülen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince demir korkuluklara çarpıp, E5 yan yola düştü. Araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana geldi. 34 PY 8441 plakalı otomobiliyle Zeytinburnu'ndan Topkapı yönüne seyir halinde olan Bünyamin Muhammed Demirvuran, iddiaya göre sara hastası olduğu ve direksiyon başında nöbet geçirdiği için aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki demir korkuluklara aşıp yaklaşık 8 metre yükseklikten E5 yan yola düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Demirvuran araçtan çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Demirvuran olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasının yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yolunun tamamen temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.