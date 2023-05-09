Zeytinburnu'nda evinde ölü bulunan kişi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Zeytinburnu'nda ailesinin uzun süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Reşit Bumin, evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Reşit Bumin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine akın etti.

ZEYTİNBURNU'nda ailesinin uzun süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Reşit Bumin, evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Reşit Bumin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine akın etti.

Olay, Çırpıcı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Taşocağı G-2 Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında oturan Reşit Bumin'den bir süredir haber alamayan aile durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri dairede Reşit Bumin'i hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Reşit Bumin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı. Ölen kişinin yakınları olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Reşit Bumin'in cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.