Zeytinburnu'nda Emlak Ofisine Silahlı Saldırı

Zeytinburnu'ndaki bir emlak ofisine motosikletle gelen iki şüpheli, iş yerinin sahibi içerideyken silahla ateş açtı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Zeytinburnu'nda motosikletli şüphelilerin emlak ofisine silahla ateş etmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşiltepe Mahallesi 56. Sokak'taki bir emlak ofisine motosikletle gelen 2 şüpheliden biri, iş yeri sahibi içeride bulunduğu sırada silahla ateş etti.

Saldırıda, kurşunlar iş yerinin kapısına isabet ederken, şüpheliler motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise emlak ofisinin önüne gelen şüphelilerin ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
