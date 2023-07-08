Zeytinburnu'nda Elektronik Mağazasında Yangın Çıktı
Güncel Haberler
Zeytinburnu'nda bulunan bir elektronik eşya mağazasının teknik servis bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda mağazada maddi hasar meydana geldi.
ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir elektronik eşya mağazasının teknik servis bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yangın sırasında mağazada hasar meydana geldi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İtfaiye Güncel Haberler