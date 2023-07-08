Zeytinburnu'nda Elektronik Mağazasında Yangın Çıktı

ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir elektronik eşya mağazasının teknik servis bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yangın sırasında mağazada hasar meydana geldi. haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Aynı mağazada Haziran ayında da yangın çıkmıştı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler