Zeytinburnu'nda elektronik mağazasında çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul Zeytinburnu'nda iki katlı elektronik mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Zeytinburnu'nda iki katlı elektronik mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki elektronik mağazasının ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören mağazanın güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel