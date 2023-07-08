ZEYTİNBURNU'NDA ELEKTRONİK EŞYA MAĞAZASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir elektronik eşya mağazasının teknik servis bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yangında mağazada hasar meydana geldi.

Yangın, Merkezefendi Mahallesinde saat 17.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi'nde teknoloji ürünlerinin satıldığı mağazanın teknik servis bölümünün deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Aynı mağazada Haziran ayında da yangın çıkmıştı.