Zeytinburnu'nda apartmanın elektrik sayacından çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk, toplam 9 kişi dumandan etkilendi. Yangın elektrik panosunda başladı ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Etkilenin kişilerden 4'ü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda elektrik sayacı yanan 4 katlı apartmanda, 5'i çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi.

Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokağı'ndaki 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken dumanlar tüm binayı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, binada mahsur kalanları da tahliye etti.

Dumandan etkilenen 5'i çocuk 9 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Bu kişilerden 4'ü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

