Zeytinburnu'nda apartmanın elektrik sayacından çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Zeytinburnu'nda elektrik sayacı yanan 4 katlı apartmanda, 5'i çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi.

Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokağı'ndaki 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken dumanlar tüm binayı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, binada mahsur kalanları da tahliye etti.

Dumandan etkilenen 5'i çocuk 9 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Bu kişilerden 4'ü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.