Zeytinburnu'nda El Freni Unutulan Araç Motosiklete Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda el freni çekilmeyen otomobil yola kaydı ve motokurye Mehmet Akdoğan yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda el freni çekilmediği için yola kayan araca motosikletin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Maltepe Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna alışveriş yapmak için giren sürücü, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil bir süre sonra yola kayarak bariyerlere çarptı.

Motokurye Mehmet Akdoğan (50) ise kullandığı motosikletin, yola kayan otomobile çarpması sonucu yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akdoğan'ın bacağında kırıklar tespit edilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yola kayarak bariyerlere çarpması, daha sonra ise motosikletin otomobile çarpması yer alıyor.

Yaşadığı kazayı AA muhabirine anlatan motokurye Mehmet Akdoğan, otomobili son anda gördüğünü, ne yaşadığını fark etmediğini söyledi.

Kendisini kurtarmaya çalıştığını belirten Akdoğan, "Normal bir kaza değil, Allah yardım etti diyelim. Otomobil sürücüsünün, 'El frenini çekmeyi unuttum. Kusura bakma.' demesi bence komikti. Dua etsin ki o kadar trafik yoktu. Çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Allah'a bin şükür böyle atlattık." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Mehmet Erenler'den kötü haber
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.