Zeytinburnu'nda El Freni Unutulan Araç Motosiklete Çarptı

Zeytinburnu'nda el freni çekilmediği için yola kayan araca motosikletin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Maltepe Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna alışveriş yapmak için giren sürücü, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil bir süre sonra yola kayarak bariyerlere çarptı.

Motokurye Mehmet Akdoğan (50) ise kullandığı motosikletin, yola kayan otomobile çarpması sonucu yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akdoğan'ın bacağında kırıklar tespit edilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yola kayarak bariyerlere çarpması, daha sonra ise motosikletin otomobile çarpması yer alıyor.

Yaşadığı kazayı AA muhabirine anlatan motokurye Mehmet Akdoğan, otomobili son anda gördüğünü, ne yaşadığını fark etmediğini söyledi.

Kendisini kurtarmaya çalıştığını belirten Akdoğan, "Normal bir kaza değil, Allah yardım etti diyelim. Otomobil sürücüsünün, 'El frenini çekmeyi unuttum. Kusura bakma.' demesi bence komikti. Dua etsin ki o kadar trafik yoktu. Çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Allah'a bin şükür böyle atlattık." dedi.