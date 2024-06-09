Zeytinburnu'nda drift yapanlar ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Zeytinburnu'nda drift atan bir grup ile kahvehanedeki insanlar arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Zeytinburnu'nda drift atan grup ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Sümer Mahallesi'nde sokakta drift atan Kadir Ö, Abdullah Ö. ve Diyar Ö'ye kahvehanedekiler tepki gösterdi.
İki grup arasında çıkan kavgada Coşkun B, bıçakla drift atan kişileri yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli Coşkun B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.