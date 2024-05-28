Üye Girişi
Haberler

Zeytinburnu'nda Döner Fiyatı Tartışması Silahlı Saldırıyla Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda bir büfede yediği dönerin fiyatını pahalı bulan şüpheli, çalışanlarla tartıştıktan sonra silahla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Zeytinburnu'nda yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.

Sümer Mahallesi 18. Sokak'taki büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinburnu 3.Sayfa Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title