ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI - Haberler

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ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI

ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA -  ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytinburnu, DHA, Güncel, Haberler

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