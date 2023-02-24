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Zeytinburnu'nda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Zeytinburnu'nda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Veliefendi Mahallesi 75-1 Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

Olayda A.A, H.A. ve N.U. silahla vurularak, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

Yaralılardan A.A. ile H.A. bindikleri otomobille kaçarken park halindeki ticari araca çarptı. Şüpheliler, araçları hasar görmesine rağmen bölgeden uzaklaştı.

N.U. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini tespit ettiği A.A. ile H.A'yı gözetim altına aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin silahlı kavgaya ilişkin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinburnu Güncel Haberler

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