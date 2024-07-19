Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişi öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişinin darbedilip öldürülmesine ilişkin Edirne'de yakalanan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazlıçeşme'de, 2 Temmuz'da bir araya gelen B.G. (52) ile 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen B.G. ağır yaralandı.

Özel bir araçla hastaneye kaldırılan B.G, 8 Temmuz'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araştırma yapan polis ekipleri, B.G'yi aracıyla ağır yaralı halde hastaneye götürdükten sonra kaçan şüphelilerin C.F.D. ile S.Y.Ç. olduğunu belirledi.

İki şüpheli, 12 Temmuz'da Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanıp İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.