Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinburnu'nda çatıdan kopan parçalar anne kızı yaraladı

Güncel Haberler

Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen anne ve kızı, 6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçalarının düşmesi sonucu yaralandı.

Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen anne ve kızı, 6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçalarının düşmesi sonucu yaralandı.

Veliefendi Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir iş hanının çatısından beton parçaları koptu. Yere düşen parçaların bir kısmı, bu sırada kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A'nın üzerine geldi.

Olayda yaralanan anne ve kızı daha sonra hastaneye gitti. Başından yaralanan Seyran A. ile parmağı kırılan M.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Zeytinburnu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title