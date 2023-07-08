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Zeytinburnu'nda bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli, elektronik eşya bulunan depodaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Teknik servis hizmetlerinin de verildiği binanın depo ve alt katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangının çıktığı bölümün hafta sonu hizmet vermediği için boş olduğu öğrenildi.

Elektronik eşyanın satışa sunulduğu yan binada görev yapan firma yöneticileri de söndürme çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Zeytinburnu Cevizlibağ İtfaiye Güncel Haberler

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