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Zeytinburnu'nda bir kişinin darbedilip öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

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Zeytinburnu'nda yaşanan bir olayda bir kişi darbedilerek öldürüldü. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Zeytinburnu'nda bir kişinin darbedilip öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Hasan Nur'un 21 Haziran'da Sümer Mahallesi 207 Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Y.Y, Ö.U, A.A, B.A, A.K. ve M.K'nin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Y.Y'nin emniyetteki sorgusunda, eniştesi Hasan Nur ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunduğunu, eniştesinin üzerinde yüklü miktarda para olduğunu söylemesi üzerine arkadaşları tarafından darbedilerek öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

Diğer şüphelilerin de ifadelerinde Y.Y'nin Hasan Nur ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Sümer Mahallesi 207 Sokak'ta bulunan bir sitedeki daireye giden Hasan Nur (61), çıkan tartışma sırasında darbedilmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nur'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, olayın yaşandığı bina ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi, Kağıthane'de bir adreste gözaltına almıştı.

Adresteki aramada hayatını kaybeden kişiden gasbedildiği değerlendirilen 8 bin 300 dolar ele geçirilmişti.

Bu arada, şüphelilerin olay öncesi binaya girişleri ve olayın ardından ayrılmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin binadan ayrılırken elleriyle yüzlerini gizlemeye çalışmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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