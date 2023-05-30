Zeytinburnu'nda Bir Günde Yaşanan Hırsızlık Olayları Kamerada

ZEYTİNBURNU'nda aynı gün içerisinde meydana gelen hırsızlıklar kameraya yansıdı. Sipariş teslimi için gelen motokuryeyi hedef seçen şüpheli, motosikletteki siparişleri çalarken, bir başka kişi ise dövizcinin önünde düşen parayı yerden alarak cebine attı. Telefoncuya giren şüpheliler ise maket telefonları çaldı. Telefonların maket olduğunu fark eden şüpheliler, telefonları geri gönderdi.

YERE DÜŞEN DÖVİZİ AYAĞIYLA KAPATIP CEBİNE ATTI

Güvenlik kamerasının kaydettiği ilk hırsızlık, cuma günü saat 15.30 sıralarında 58 Bulvar'da meydana geldi. Dolar almak için döviz bürosuna giden Yüşra D., paralarını aldıktan sonra 100 dolarını düşürdü. Ardından dövizcide bulunan başka bir müşteri, ayağı ile parayı kapattı. Yüşra D., dükkandan ayrılınca şüpheli, parayı yerden alarak cebine attı. Yüşra D., evine gittiği sırada paranın eksik olduğunu gördü ve dövizciye geri döndü. İş yeri sahipleriyle güvenlik kamerasını izleyen Yüşra D., durumu fark etti. Yüşra D., şüpheliden şikayetçi olmadı.

KURYENİN MOTORUNDAN SİPARİŞLERİ ÇALDI

Bir başka hırsızlık olayı ise cuma günü saat 15.30 sıralarında Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş teslimi için binaya giren motokuryeyi gören kişi, motosikletten 2 paket siparişi alarak gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kurye, şüpheliden şikayetçi olmadı.

DUVARI DELEN ŞÜPHELİLER, DÜKKANDAN MAKET TELEFON ÇALDI

Olay, cuma günü saat 03.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan telefon dükkanında meydana geldi. Telefon dükkanının duvarını kırarak içeri giren 3 şüpheli, içerde bulunan maket telefonları ve birkaç parça ürünü poşetlere doldurup kaçtı. Sabah dükkanı açtığında durumu fark eden işyeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şüpheliler, telefonların maket olduğunu anlayınca aldıkları ürünleri başka bir kişi ile sahiplerine teslim etti. Dükkan sahipleri ise şikayetlerini geri çekti. Dükkan sahibi, ürünleri geri gönderildiği için açıklama yapmak istemedi.