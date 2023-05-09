Zeytinburnu'nda bir evde erkek cesedi bulundu
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Zeytinburnu'nda bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu.
Zeytinburnu'nda bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Taşocağı Sokak'ta ikamet eden Reşit B. (34) gün içinde telefonlara cevap vermedi.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı zorla açtı.
Evde bulunan Reşit B'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel